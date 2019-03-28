Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meral Akşener) 250 Bin Liralık Manevi Tazminat Davası Açtım, Sadece Onunla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meral Akşener) 250 Bin Liralık Manevi Tazminat Davası Açtım, Sadece Onunla...

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meral Akşener) 250 bin liralık manevi tazminat davası açtım, sadece onunla bırakmayacağım. Bu iş cezai bir süreci gerektiriyorsa, ceza davası da açacağım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meral Akşener) 250 bin liralık manevi tazminat davası açtım, sadece onunla bırakmayacağım. Bu iş cezai bir süreci gerektiriyorsa, ceza davası da açacağım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Politika
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