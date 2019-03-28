Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meral Akşener) 250 Bin Liralık Manevi Tazminat Davası Açtım, Sadece Onunla...
23 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meral Akşener) 250 bin liralık manevi tazminat davası açtım, sadece onunla bırakmayacağım. Bu iş cezai bir süreci gerektiriyorsa, ceza davası da açacağım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Meral Akşener
) 250 bin liralık manevi tazminat davası açtım, sadece onunla bırakmayacağım. Bu iş cezai bir süreci gerektiriyorsa, ceza davası da açacağım."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:14 Kaynak: AA
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