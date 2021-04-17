Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma töreninin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes ve merhum TFF Başkanı Hasan Doğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. ölüm yılı nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da düzenlenen anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki törenin ardından hemen karşısında bulunan merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise 2008 yılında hayatını kaybeden merhum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın da burada bulunan mezarını ziyaret etti. - İSTANBUL