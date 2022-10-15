Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merhumlarımızın sayısı 41 oldu" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merhumlarımızın sayısı 41 oldu"

15.10.2022 15:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın yaşandığı Amasra'daki maden ocağında son işçiye de ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 41 olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amasra'da maden ocağındaki patlama) Patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknolojinin tüm kabiliyetlerini kullanarak maden kazalarını tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amasra'da maden ocağındaki patlama) Devlet olarak yapmamız gereken yardımı, desteği hemen Kabine Toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Merhumlarımızın sayısı 41 oldu' - Son Dakika

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