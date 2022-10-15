Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merhumlarımızın sayısı 41 oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amasra'da maden ocağındaki patlama) Devlet olarak yapmamız gereken yardımı, desteği hemen Kabine Toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amasra'da maden ocağındaki patlama) Patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Amasra, Güncel, Son Dakika

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