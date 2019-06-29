- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
56 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştüOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:27 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya
Şansölyesi Angela Merkel
'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Putin ile May arasındaki görüşme G-20'ye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20'de Putin ile görüştü
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı