Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

56 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştüOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:27 Kaynak: İHA
Almanya, Angela Merkel, Güncel
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