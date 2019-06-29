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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
(Burak Ersoy/İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Almanya, Angela Merkel, Güncel
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