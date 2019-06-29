Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
- Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi- Erdoğan: "S-400 Mütabakatında Aksama Yok"
Ertem Şener'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Çok özür dilerim ... yemek düşer
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama