Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:58 Kaynak: AA
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile telefonda görüştü
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