Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
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