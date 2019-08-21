Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındığı öğrenildi.
(İHA)
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