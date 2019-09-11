Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı erdoğan, merkel ile görüştü

54 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı erdoğan, merkel ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'le telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkilerin yanında, göç konusu ve Suriye ve Libya'daki gelişmeler masaya yatırıldı.

Angela Merkel, Almanya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:08 Kaynak: DHA
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