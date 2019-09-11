Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
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