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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
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