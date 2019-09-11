Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
44 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
(İHA)
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