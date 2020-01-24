CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in baş başa basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü.

Ardından iki liderin de katıldığı heyetler arası görüşme başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın camiye girişi

-Erdoğan'ın camiden çıkışı

-Erdoğan'ın köşke geçmesi

-Merkel'in gelişi

-Detaylar


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Angela Merkel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:08 Kaynak: DHA
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