Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:10 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin
Köşkü'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in baş başa basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü. Ardından iki liderin de katıldığı heyetler arası görüşme başladı.
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