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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkel'le görüşme)İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkel'le görüşme)İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız"
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkel'le görüşme)İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız"
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