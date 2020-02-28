Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonla görüştü. İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler üzerinde işbirliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldığı öğrenildi. - ANKARA
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