Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonla görüştü. İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler üzerinde işbirliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldığı öğrenildi. - ANKARA