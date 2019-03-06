Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankamızın Döviz Rezervi 100 Milyar Dolara Gelmiş Durumda.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda. Daha da çıkacağız, yükseleceğiz, güçleneceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:10 Kaynak: AA
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