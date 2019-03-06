Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankamızın Döviz Rezervi 100 Milyar Dolara Gelmiş Durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankamızın Döviz Rezervi 100 Milyar Dolara Gelmiş Durumda.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda. Daha da çıkacağız, yükseleceğiz, güçleneceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Merkez, Ekonomi
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