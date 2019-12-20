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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankası) Çok ciddi oranlarda faizi düşürdüler.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankası) Çok ciddi oranlarda faizi düşürdüler.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankası) Çok ciddi oranlarda faizi düşürdüler. 2020'de de bunun aynı kararlılıkla devam ettiğini inşallah göreceğiz."
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