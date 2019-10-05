Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul...

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul seviyelere gerilemiştir, daha da gerileyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul seviyelere gerilemiştir, daha da gerileyecektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Erdoğan: Çok yakında milletimizin hizmetinde olacak Erdoğan "Refah Partisi" dedi, Hulusi Akar oturduğu yerden uyardı Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 11:40:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]