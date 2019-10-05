Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul seviyelere gerilemiştir, daha da gerileyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul seviyelere gerilemiştir, daha da gerileyecektir."
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