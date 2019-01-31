Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkezi Yönetim Birimlerimizin 81 İlimizdeki Yatırımlarının Takibiyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkezi Yönetim Birimlerimizin 81 İlimizdeki Yatırımlarının Takibiyle...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkezi yönetim birimlerimizin 81 ilimizdeki yatırımlarının takibiyle ilgili bir sistemi zaten kurmuştuk. Tecru¨be ve bilgi paylaşımından tasarruf ve şeffaflığa kadar pek çok faydasını göreceğimize inandığım bu sisteme, belediyelerimizi de entegre edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkezi yönetim birimlerimizin 81 ilimizdeki yatırımlarının takibiyle ilgili bir sistemi zaten kurmuştuk. Tecru¨be ve bilgi paylaşımından tasarruf ve şeffaflığa kadar pek çok faydasını göreceğimize inandığım bu sisteme, belediyelerimizi de entegre edeceğiz. Ayrıca AK Partili belediyelerimizin daha yakından takibi için, benzer bir sistemi Genel Merkezimizde faaliyete geçireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Güncel
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