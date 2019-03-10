Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mersin 31 Mart'ta İstismarcıların Defterini Dürüyor Muyuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mersin 31 Mart'ta İstismarcıların Defterini Dürüyor Muyuz"

13 dakika önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çay dağıtması MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çay dağıtması MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (8)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:17 Kaynak: AA

Mersin, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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