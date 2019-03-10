Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mersin 31 Mart'ta İstismarcıların Defterini Dürüyor Muyuz"
13 dakika önce
- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çay dağıtması MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:17 Kaynak: AA
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