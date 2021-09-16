Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, havayolu ile Adana Havalimanı'na iniş yaparak, yarınki programı için Mersin'e geçiş yaptı.

Mersin'de yarın gerçekleştirilecek açılışlara katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havayolu ile Adana'ya gelip, Mersin'e geçti. Toroslar ilçesinde saat 12.00'de Emir Sultan Camii'nin açılışına katılacak Erdoğan, saat 16.00'da da toplu açılış törenine katılıp, halka hitap edecek.