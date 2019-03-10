Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Mersin adaylarına destek vermek üzere Mersin'e geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Mersin adaylarına destek vermek üzere Mersin'e geldi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 kere seçime girip kaybettiğini, şimdi 10'uncusuna hazırlandığını belirterek, "Zaten cumhurbaşkanlığı seçimine giremedi. Bir başka arkadaşını soktu, şimdi o arkadaşını da yok etti. Güvenemiyor. 'Hiç olmazsa koltuğu kaybetmeyeyim' diyor. Koltuğu sağlama alıyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanda düzenlenen mitingde, "Mersin hazır mıyız? 31 Mart'ta bayrağımıza, ezanımıza, ülkemize, devletimize, geleceğimize sahip çıkıyor muyuz?" diye seslenerek, Mersinlilerden, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'na, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ve ilçe adaylarına sahip çıkmalarını istedi.



"Son 17 yılda Mersin'e 35 milyon katrilyon yaptık"



Mersin'de son 17 yılda gerçekleştirdikleri yatırımlar ve hayata geçirecekleri projeleri anlatan Erdoğan, "Biz Mersin'i sadece sevmekle kalmadık, aynı zamanda hizmetlerimizi de geliştirdik, büyüttük, kalkındırdık. Son 17 yılda Mersin'e 35 milyon katrilyon yaptık. Laf ola beri gele yok. 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyor Ziya Paşa. Eğitimde 4 bin 987 adet derslik inşa ettik. Bugün 56 binden fazla yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini kurduk Tarsus'ta. İkinci üniversiteyi biz yaptık. Yükseköğrenim öğrencileri için 5 bin 479 kişi kapasiteli yurtlar açtık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Mersin'de bin kişi kapasiteli bir yurt daha açıyoruz. Biri 25 bin kişilik bir stadyum olmak üzere şehrimizi spor tesisleriyle donattık. Silifke'ye, Erdemli'ye, Tarsus'a, Akdeniz ilçemize gençlik merkezleri; Mersin ve Silifke'ye kamp eğitim merkezleri kuruyoruz" diye konuştu.



"Mersin'e iki adet millet bahçesi kazandırmak için çalışmaları başlattık"



Mersinlilere, millet bahçesi projesini 'sürpriz' olarak duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biri Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yerinde olmak üzere Mersin'e iki adet millet bahçesi kazandırmak için çalışmaları başlattık. Millet bahçesi örneklerimiz çok. CHP'yi de alıştırmamız lazım. Bunlar çünkü bu tür modern şeylerden anlamazlar. Bunlarda çevrecilik diye bir şey yok. Bunlar sökerler, bunlar yıkarlar, biz yaparız. Farkımız bu" ifadelerini kullandı.



Mersin'deki ihtiyaç sahibi vatandaşları, şehit yakınlarını, yaşlıları, engellileri toplam 4 katrilyon liralık kaynakla desteklerini söyleyen Erdoğan, sağlıkta toplamda 2 bin 189 yataklı 13 hastane ile Mersin'e 37 sağlık tesisi inşa ettiklerini belirtti.



"Güvenemiyor. 'Hiç olmazsa koltuğu kaybetmeyeyim' diyor. Koltuğu sağlama alıyor"



Mersin Şehir Hastanesi'ne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Biz yaparız, biz inşa ederiz, ihya ederiz. Size her şey feda olsun. Jorc, Hans, onlar da bile yok bu. Helga da bile yok. Onlar şimdi buraları örnek alıyor. Nereden nereye. Şimdi bir de Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu zamanki hastanelere gidelim. Ne diyor, '10 yıl önce daha iyiydi'. Sen niye orada varsın? Sen genel müdürsün ya. Ne iş yapıyorsun orada? İnanın, verin buna bir koyun, kaybeder gelir. Bundan bir şey olmaz. Ziya Paşa ne güzel söylemiş, 'Eşek zerdüz palan vursan yine eşektir'. Eser ortada. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bay Kemal'in var mı bir şeyi? Yok. Şimdi yine çıkmış, 9 kere seçime girmiş kaybetmiş, şimdi 10'uncusuna. Zaten cumhurbaşkanlığı seçimine giremedi. Bir başka arkadaşını soktu, şimdi o arkadaşını da yok etti. Niye? Güvenemiyor. 'Hiç olmazsa koltuğu kaybetmeyeyim' diyor. Koltuğu sağlama alıyor."



Erdoğan, Mersin'e kazandırdıkları bin 300 yataklı şehir hastanesi yanında, aynı standartlarda Tarsus'a 600 yataklı, Anamur'a 150 yataklı devlet hastanesi ile birlikte toplam 6 sağlık tesisinin yapımının da devam ettiğini dile getirdi. 200 yataklı Mezitli devlet hastanesi ile birlikte 9 adet sağlık tesisinin de plan, proje ve ihale sürecinde olduğu bilgisini veren Erdoğan, "Mersin'de 3 bin 923 konut projesini hayata geçirdik. İmar barışı ile 284 bin Mersinli kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Mersin'de 37 tarihi eserimizi restore ettik" şeklinde konuştu.



"Mersin'de bölünmüş yol uzunluğunu 540 kilometreye çıkardık"



Mersin'deki ulaşım hizmetlerine de değinen Erdoğan, "Ulaşımda Mersin'e son 17 yılda 261 kilometre bölünmüş yol yaparak, toplam bölünmüş yol uzunluğunu 540 kilometreye çıkardık" diyerek, ilçeler dahil bu yıl içinde tamamlanacak yol çalışmalarını anlattı. Erdoğan, "Maliyeti 6 katrilyon lira olan Akdeniz Sahil Yolu'nun Mersin kısmını oluşturan 227 kilometrelik kesimin yarısından fazlasını, 8 adet köprü, 11 adet tünel ve iki adet viyadükle birlikte tamamlayarak trafiğe açtık. Kalan kesimleri de iki yıla kadar tamamlıyoruz. Yine maliyeti 2 katrilyon lira olan Silifke-Mut yolunda yapım çalışmaları sürüyor. Bu projenin devamında yer alan Karaman-Mersin yolu üzerindeki çift tüplü Sertavul Tünelinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu projenin de tamamını iki yıla kadar bitiriyoruz. Demiryollarında son 17 yılda Mersin'e çok büyük yatırımlar yaptık. Adana-Mersin demiryolunu yeniledik. Seyahat süresini yarı yarıya indirdik. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattında çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Kayseri-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye demiryolu hattını modernize ediyoruz" dedi.



"Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın gecikmesinde benim de kusurum var"



Yenice Lojistik Merkezi'ni tamamladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapımının gecikmesinde kendisinin de kusuru olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Çukurova Bölgesel Havalimanımızın yapımının birtakım aksilikler sebebiyle, burada benim de kusurum var; geciktiğini biliyorum. Bundan üzgünüm. Ama bunu da inşallah seçim sonrası farklı bir metotla ele alıp en kısa sürede tamamlayıp hem Mersinli hem de Adanalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Mersin'e iki yat limanı kazandırdık. Aydıncık'ta yeni bir yat limanı daha yapmak için çalışmalara başladık. Anamur'a iki feribot yanaşacak şekilde yanaşma iskelesi, yaklaşım iskelesi, deniz uçağı yanaşma iskelesi özelliklerine sahip bir iskele yapıyoruz" diye konuştu.



"Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesi'ni hayata geçiriyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mersin'de turizmi geliştirmek için 4 katrilyon liralık yatırımla Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesi'ni hayata geçiriyoruz. Yatak kapasitesi 8 bin olacak bu yatırımla yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağız. Bu devasa proje, bütün yatırımcılarla bizzat görüştüm. ve hızla başlayacak. Burası bittiğinde Mersin'in liman şehri ve tarım şehri kimliğine turizm şehri kimliği de eklemiş oluyoruz. Mersinli yatırımcılarımızı büyük bir yatırım teşvikiyle destekleyerek 33 bin 200 kişilik ilave istihdam oluşturduk. Reel sektörü destek için 104 bin 500 iş yerimize toplam 1,5 katrilyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu prim teşviki sağladık. Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini bu yıl kuruyoruz. Mersin'e 6 baraj ve 9 gölet inşa ettik, 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz. 184 bin dekar araziyi sulayacak, Mersin şehir merkezi ile 15 yerleşim yerine içme suyu sağlayacak ve enerji üretecek Pamukluk Barajını önümüzdeki yıl hizmete alıyoruz. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle Mersin'de 113 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Şu anda inşaatları devam eden sulama tesisleriyle 291 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Mersinli çiftçilerimize toplamda 1,7 katrilyon liralık tarımsal destek verdik" ifadelerini kullandı.



Mersin'i önümüzdeki dönemde çok daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizen ve Mersinlilerden 31 Mart'ta hizmet siyasetine ve Cumhur İttifakına destek isteyen Erdoğan, mitinge katılanlara çay ve bez torba dağıttı. - MERSİN

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