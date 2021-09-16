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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de bir otelin açılışını yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de bir otelin açılışını yaptı

16.09.2021 21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de bir otelin açılışını yaptı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de BN Hotel'in açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de BN Hotel'in açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir'deki temaslarının ardından akşam saatlerinde Mersin'e geldi.

Burada, yapımı tamamlanan BN Hotel'in açılışını yapan Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile AK Parti ve MHP milletvekilleri de eşlik etti.

Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş el işi sim sırma işlemeciliğiyle yapılan Sultanahmet Camii tablosu hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de bir otelin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de bir otelin açılışını yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kırşehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de bir otelin açılışını yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de bir otelin açılışını yaptı - Son Dakika
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