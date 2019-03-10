Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'den Ayrıldı
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'den ayrılması MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara...
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın vatandaşları selamlaması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Mersin
'den ayrılması MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Mersin'de, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan, daha sonra kentten ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:36 Kaynak: AA
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