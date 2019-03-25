Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mertçe Karşımıza Çıkmadıkları İçin Mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya Kandil'den ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını ya Suriye
'den ya Irak
'tan ya Kandil
'den ya Pensilvanya'dan ya Avrupa
Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar. Onlar bize mesajlarını piyonları aracılığıyla veriyor. Biz de onlara cevabımızı Muş
'tan Rabia'mızla veriyoruz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:06 Kaynak: AA
Silah Arkadaşlarını Şehit Verdikleri Üs Bölgesini Kahramanca Savundular (2)
Son Dakika! İsrail Gazze'deki Hamas Hedeflerini vuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi
Sosyal Medya, Taksicilerin Bu Röportajını Konuşuyor!