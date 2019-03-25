Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mertçe Karşımıza Çıkmadıkları İçin Mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mertçe Karşımıza Çıkmadıkları İçin Mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya Kandil'den ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya Kandil'den ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar. Onlar bize mesajlarını piyonları aracılığıyla veriyor. Biz de onlara cevabımızı Muş'tan Rabia'mızla veriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:06 Kaynak: AA

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