Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merzifon Osb'de Bin Kişilik Yeni İstihdam Alanı Sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merzifon Osb'de Bin Kişilik Yeni İstihdam Alanı Sağlayacağız"

49 dakika önce

- AK Parti'nin Amasya mitingi Mitin alanından detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AMASYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Amasya'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti'nin Amasya mitingi
Mitin alanından detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
AMASYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Amasya'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merzifon Organize Sanayi Bölgesini 42 hektar daha büyüterek bin kişilik yeni istihdam alanı sağlayacaklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:38 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Amasya, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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