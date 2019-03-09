Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesele S-400 Değil, Türkiye'nin Kendi İradesiyle Hareket Ediyor Olmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesele S-400 Değil, Türkiye'nin Kendi İradesiyle Hareket Ediyor Olmasıdır"

54 dakika önce

- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katıldı.

- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katıldı.
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Erdoğan: "Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır."

Erdoğan: "(S-400) Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır."

Erdoğan: "(S-400) Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor."

Erdoğan: "Türkiye istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir."

Erdoğan: "(S-400) İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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