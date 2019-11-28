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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
(İHA)
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