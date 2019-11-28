Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Barzani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
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