Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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