Cumhurbaşkanı Erdoğan MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne katıldı (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle firma yetkileri ile görüşmesi
Açılış kurdelesinin kesilmesi
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni"nde konuştu. (7)
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 17:08 - Kaynak: AA
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