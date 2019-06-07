CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESUT ÖZİL'İN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPTI

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Erdoğan, saat 19.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin Beşiktaş'ta bulunan özel bir oteldeki düğününe katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Erdoğan, düğünde yaklaşık 1 saat kaldıktan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyun çıkışı

Düğünden detaylar



