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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESUT ÖZİL'İN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPTI

1 saat önce

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESUT ÖZİL'İN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPTI, System.String[]

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Erdoğan, saat 19.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin Beşiktaş'ta bulunan özel bir oteldeki düğününe katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Erdoğan, düğünde yaklaşık 1 saat kaldıktan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın konvoyun çıkışı
Düğünden detaylar 


 


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:37 Kaynak: DHA
Amine Gülşe, Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil, Güncel
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