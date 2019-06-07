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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'in nikah şahitliğini yaptı

47 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'in nikah şahitliğini yaptı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan,  Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Erdoğan, saat 19.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Erdoğan eşi emine Erdoğan ile birlikte, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin Beşiktaş'ta bulunan özel bir oteldeki düğününe katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Erdoğan, düğünde yaklaşık 1 saat kaldıktan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:24 Kaynak: DHA
Amine Gülşe, Mesut Özil, Güncel
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