Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut Yönetim Altında Chp, Milli İrade Düşmanları Tarafından Kullanılan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut Yönetim Altında Chp, Milli İrade Düşmanları Tarafından Kullanılan...

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA

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