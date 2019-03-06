Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut Yönetim Altında Chp, Milli İrade Düşmanları Tarafından Kullanılan...
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Mevcut yönetim altında CHP
, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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