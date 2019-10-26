Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mbasogo'yu kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mbasogo'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mbasogo'yu kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekvador Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo'nun görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mbasogo'yu kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
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