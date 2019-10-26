Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mbasogo'yu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekvador Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo'nun görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
(İHA)
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