Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katılarak konuşma yaptı
6 saat önce
Salondan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programına katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:04 Kaynak: AA
Salondan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programına katılarak konuşma yaptı.
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