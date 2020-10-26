Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu: (4)

26.10.2020 16:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu: (4), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olarak bir dönem çocuklarımıza dinimizi hakkıyla öğretememenin, kendi kültür ve geleneklerimizle yetiştirememenin sıkıntısını çok çektik. Camilerin emlak niyetine satıldığı, ibadethanelerin ahıra çevrildiği, Kur'an kurslarının kapatıldığı günlerimiz oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olarak bir dönem çocuklarımıza dinimizi hakkıyla öğretememenin, kendi kültür ve geleneklerimizle yetiştirememenin sıkıntısını çok çektik. Camilerin emlak niyetine satıldığı, ibadethanelerin ahıra çevrildiği, Kur'an kurslarının kapatıldığı günlerimiz oldu." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşan Erdoğan, aileden başlayarak toplumda iyiliğin, güzelliğin, İslam'i ve insani değerlerin yaygınlaşması için çaba harcadıklarını, özellikle gençleri, çocukları en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak bir dönem çocuklarımıza dinimizi hakkıyla öğretememenin, kendi kültür ve geleneklerimizle yetiştirememenin sıkıntısını çok çektik. Camilerin emlak niyetine satıldığı, ibadethanelerin ahıra çevrildiği, Kur'an kurslarının kapatıldığı günlerimiz oldu. Kuran'ı Kerim'in tren vagonlarında, ahırlarda, derme çatma binalarda gizli saklı şekilde öğretildiği süreçlerden geçtik. Milletin desteğiyle, duasıyla, parasıyla kurulan Kur'an kursları, imam hatip okullarımızın kapısına kilit vuruldu. Üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle, bu ülkede 'Allah ve ahlak' demenin yasak olduğu zorlu, sıkıntılı, utanç verici dönemler yaşadık." diye konuştu.

Son 18 yılda attıkları kararlı adımlarla sadece bu faşist zihniyeti tasfiye etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda 15-20 sene önce hayal dahi edilemeyen birçok reformu hayata geçirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katsayı, okul katkı puanı gibi engelleri ortadan kaldırarak, her öğrencinin eşit şartlarda yükseköğrenime geçişini sağladıklarını kaydetti.

Erdoğan, "Okul kapılarında yavrularımızın çıkışlarını, kızlarımızın çıkışlarını bekledik. İçimizde birçok anne herhalde bu sıkıntıyı yaşadı. Aynen bizler de bunları yaşadık. Ama daha sonra bahar iklimi geldi ve bunlardan sıyrıldık." ifadesini kullandı.

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarırken, "4+4+4" sistemiyle de meslek liseleri ve imam hatip okullarına yapılan haksızlığa son verdiklerine işaret eden Erdoğan, ortaokuldan itibaren Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Arapça gibi dersleri seçmeli şekilde öğrencilerin istifadesine sunduklarına değindi.

Erdoğan, bugün isteyen her öğrencinin, erken yaşlarda öğrenilmesi daha kolay olan Kur'an-ı Kerim'i artık okullarda özgürce öğrenebildiğini, dileyen her öğrencinin Peygamber'in hayatını öğrenme imkanı bulduğunu aktardı.

Bir dönem öğrenci sayısı 60 binlere kadar düşen imam hatip okullarında şu anda 1 milyon 300 bin civarında öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz Kur'an kurslarından da faydalanan öğrenci sayısının da giderek yükseldiğini, dini değerleri ve İslam tarihini anlatan yenilikçi projeleri teşvik ettiklerini anlattı.

"Cahiliye toplumunu, tüm insanlığa örnek gösterilecek seviyeye yine o taşıdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Muhammed'in bir yetim ve öksüz olarak, en çok da çocukların peygamberi, sadece torunları Hasan ile Hüseyin'in değil, Medine ve Mekke'deki bütün çocukların sevgilisi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir cahiliye toplumunu, tüm insanlığa örnek gösterilecek seviyeye yine o taşıdı. Cömertlik, tevazu, muhabbet, uhuvvet, cesaret, ahlak, şefkat, merhamet, adalet, anne babaya hürmet gibi insanın özüne ait bütün iyi hasletleri bize hep sevgililer sevgilisi Peygamberimiz öğretti. Peygamber efendimizin hayatında ne bizim çocuklarımız ne de başka dinlere mensup dinlerin çocukları için bir tek olumsuz an, bir tek olumsuz sahne görmek mümkün değildi. Kendi çocuklarımız gibi dünyadaki bütün çocukları da böyle güzel bir örnekten, böyle güzel bir hayatı öğrenmekten mahrum etmemeliyiz. Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu anlamda hayırlara, yeni ve özgün çalışmalara vesile olmasını diliyorum."

Programdan notlar

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Doç. Dr. Fatih Koca tarafından tasavvuf musikisi eserleri icra edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müezzin Kayyımı Alpcan Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Nebi Haftası'nın anlatıldığı sinevizyon izlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşmasının ardından "Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet" isimli radyo tiyatrosunun fragmanı dinlendi, "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı çizgi filmler izlendi.

Erbaş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde hat sanatıyla "Ya Muhammed" yazılı Mekke ve Medine tasvirinin yer aldığı tablo hediye edildi.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Açılış, Emlak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu: (4) - Son Dakika


Son Dakika

Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla kredi ve mevduat faizleri yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'le, görevden alınacağı iddia edilen Fatih Terim arasındaki görüşme başladı Son Dakika! Erdoğan'dan Fransız malları için boykot çağrısı: Sakın satın almayın Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek Metro raylarına düşen ve üzerinden 2 vagon geçen kızın mucize kurtuluşu Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti
Karantina kurallarını ihlal eden Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruşturma başlatıldı Karantina kurallarını ihlal eden Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruşturma başlatıldı         
16:30
Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, sınır birlikleri komutanını görevden aldı Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, sınır birlikleri komutanını görevden aldı         
16:21
Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler: Çok kaliteli bir futbolcu         
15:52
Afrikalı adam, Louvre Müzesi'ndeki ahşap heykeli eline alıp haykırdı: Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim Afrikalı adam, Louvre Müzesi'ndeki ahşap heykeli eline alıp haykırdı: Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim         
15:26
Bahar Candan, Bahar Candan, "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu         
15:19
Avusturalya'nın Queensland eyaleti Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yuttu Avusturalya'nın Queensland eyaleti Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yuttu         
14:59
Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti         
14:25
Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia: Kuzenleri kablo ile darbedip, balkondan attı Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia: Kuzenleri kablo ile darbedip, balkondan attı         
14:08
Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın eski sevgilisinden dehşete düşüren ifade: Ailesine 'parayla ilgili gerekeni yapın' dedim yanlış anlamışlar Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın eski sevgilisinden dehşete düşüren ifade: Ailesine 'parayla ilgili gerekeni yapın' dedim yanlış anlamışlar         
13:40
Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak         
13:23
TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor         
12:57
Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar         
12:53
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı         
12:50
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 16:44:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu: (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei