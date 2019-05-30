Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevzuatımızda tutukluluğun azami süresi belirlenmiş olmakla birlikte bu...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevzuatımızda tutukluluğun azami süresi belirlenmiş olmakla birlikte bu süre tüm safahatı kapsamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:45 Kaynak: AA
: "Mevzuatımızda tutukluluğun azami süresi belirlenmiş olmakla birlikte bu süre tüm safahatı kapsamaktadır. Bu kapsamda tutukluluk sürelerinin soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmesini planlıyoruz."
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