Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım sisteminin ve savunma hakkının...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım sisteminin ve savunma hakkının güçlendirilmesi hususlarında da atacağımız adımlar bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:38 Kaynak: AA
: "Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım sisteminin ve savunma hakkının güçlendirilmesi hususlarında da atacağımız adımlar bulunuyor."
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