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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şahadet kavramına...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şahadet kavramına ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmayız, bırakamayız."
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şahadet kavramına ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmayız, bırakamayız."
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