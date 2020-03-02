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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı şehitlerimize saygısızlık yapan gafillere bırakmayız."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı şehitlerimize saygısızlık yapan gafillere bırakmayız."
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:29 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı şehitlerimize saygısızlık yapan gafillere bırakmayız." - ANKARA
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