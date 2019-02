Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanın Boş Olmadığını Gösterdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye sınırları içinde besleyip büyüttükleri terör örgütleri vasıtasıyla diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye sınırları içinde besleyip büyüttükleri terör örgütleri vasıtasıyla diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. Terör örgütlerinin yetmediği yerde toplumu kamplaştırmaktan ekonomiyi çökertmeye kadar her yolu deneyenlere ülkemizin öyle sandıkları gibi bir muz cumhuriyeti olmadığını da gösterdik" dedi.



TBMM'de AK Parti grup toplantısında katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Manisa milletvekili Tamer Akkal'a rozetini taktı. Erdoğan, "Tamer Akkal Bey'e bu yolculuğumuzda, millete hizmet yolunda, birlikte vereceğimiz bu mücadelede hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.



Türkiye'nin gecikmeye tahammülü olmadığını belirterek TBMM'de yürütülecek çalışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinden Meclis çalışmalarına ve seçim çalışmalarına gereken önemi vermelerini istedi.



Bazılarının tüm güçlerini ve zamanlarını kendi iç çekişmelerine, kamplaşmalarına ayırdığını söyleyen ve diğer partilerin aday belirleme süreci ile AK Parti'nin aday belirleme süreci arasındaki farkın, kimin hangi amaçla siyaset yaptığının en büyük göstergesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "AK Parti'de parti içi yarış bir demokrasi şölenidir. Bir göreve yeri gelir 5-10-30 kişi talip olur. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda bir isim aday olarak ilan edilir. Bu isim resmen açıklandığı andan itibaren artık her şey geride kalır. Partimiz tüm gücü ile adayımızın etrafında kenetlenir" şeklinde konuştu.



"Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükselterek bir üst sınıfa taşımak"



Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye sınırları içinde besleyip büyüttükleri terör örgütleri vasıtasıyla diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. Terör örgütlerinin yetmediği yerde toplumu kamplaştırmaktan ekonomiyi çökertmeye kadar her yolu deneyenlere ülkemizin öyle sandıkları gibi bir muz cumhuriyeti olmadığını da gösterdik. Mahalli seçimleri atlattıktan sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz icraat dönemi olacak. Hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin avantajlarını kullanarak hem de milletimizin teveccühü ile belediyelerde elde edeceğimiz zaferle bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız çalışmalarla ülkemize sınıf atlattık. Orta üst gelişmişlik seviyesine çıkarttık. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükselterek bir üst sınıfa taşımak. Bu yılın sonunda satın alma kalitesine göre ülkemizi 13. sıradan 12. sıraya yükseltmiş olacağız. Aynı başarıyı diğer alanlarda gösterebilmemiz için istikrar ve güven ortamının devamına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



"Milletimizin gönlüne nasıl gireceğiz? Her şeyden önce AK Parti'nin geleceği ile ülkemizin geleceğini asla farklı görmediğimizi anlatacağız" diyerek seçim çalışmalarına dikkat çeken Erdoğan, AK Parti'nin 16 yıllık birikimine, hizmetlerine sahip çıkılmasını, bunların anlatılması gerektiğini söyledi.



Belediyecilik söz konusu olduğunda takvimin 1994 yılından başlatılacağının altını çizen Erdoğan, tevazu ve samimiyetle milletin hizmetine talip olacaklarını kaydetti. Erdoğan, "Kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, israfın, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla milletimize göstereceğiz" açıklamasında bulundu.



AK Parti'nin seçim manifestosunu oluşturan 11 maddeyi tekrar açıklayan Erdoğan, şehirleşme maddesi üzerinde durdu. - ANKARA

