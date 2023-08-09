Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'a "üstün hizmet madalyası" takdim etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'a "üstün hizmet madalyası" takdim etti

09.08.2023 19:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a MİT'teki görevlerinden dolayı "Üstün Hizmet Madalyası Beratı" takdim etti. Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına son kez katılan komutanlara hediye takdim etti. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a MİT'teki görevlerinden dolayı "Üstün Hizmet Madalyası Beratı" takdim etti. Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum" ifadelerini kullandı.

SON KEZ TOPLANTIYA KATILDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası' takdim etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DUYGULANINCA SARILDI

Musa Avsever, burada yaptığı konuşmada, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası' takdim etti

DESTEKLERİ İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Orgeneral Atilla Gülan da TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi. Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

FİDAN'A ÜSTÜN HİZMET MADALYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra MİT'te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası' takdim etti

"ŞEHİT OLAN ARKADAŞLARIM ADINA ALIYORUM"

Madalyayı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Rabb'im mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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