Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.

BAHÇELİ'YE NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından hastaneden ayrılarak taburcu olmuştu.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu
İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli mesajı: Acil şifalar dilerim

Bahçeli, hastane çıkışı "Geçmiş olsun" dileklerine "Sağ olun" diyerek yanıt verdi

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 22:09:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]