Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi (4) - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi (4)
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etmesi Fotoğraf çekimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılışı TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etmesi
Fotoğraf çekimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılışı TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Bahçeli, sağlık durumuyla ilgili iddialara cevap verdi Cumhurbaşkanı'na yazılan mektupta 'Siyanür içilecek' ifadesi AFAD'ı alarma geçirdi Modacı Barbaros Şansal hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Zincirleme şekilde hakaret" suçundan dava açıldı TBMM'de Bülent Ecevit tartışması