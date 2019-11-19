Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi (4)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi (4)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etmesi Fotoğraf çekimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılışı TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etmesi

Fotoğraf çekimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılışı TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi (4)

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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