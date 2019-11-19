Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etmesi

Fotoğraf çekimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılışı TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.