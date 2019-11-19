Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Muhalefet Kulisi'nde oturan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanına geldi.

Bahçeli ile bir süre sohbet eden Erdoğan, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine "Güzel bir sürpriz oldu." dedi.

Görüşmede, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer aldı.

Daha sonra Meclis Şeref Holü'ne geçerek vatandaşlarla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Meclis'ten ayrılışı sırasında, makam aracına kadar çok sayıda milletvekili eşlik etti. Erdoğan, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop uğurladı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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