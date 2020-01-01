Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
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