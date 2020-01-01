Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:16 Kaynak: AA
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