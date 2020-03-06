Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Antalya bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada

Erdoğan'a açıkça soruldu: Ne oldu da Putin birden tavır değiştirdi?

Son dakika: Aralarında Özkoç'un da bulunduğu 28 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin zirve önerisini kabul etti, 9 Mart'ta Brüksel'e gidiyor