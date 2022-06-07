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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek. - Son Dakika

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