Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi aradı
1 saat önce
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda Devlet Bahçeli ile konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığının ardından mesaisine yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:50 Kaynak: AA
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda Devlet Bahçeli ile konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığının ardından mesaisine yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti.
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