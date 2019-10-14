Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi aradı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi aradı

1 saat önce

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda Devlet Bahçeli ile konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığının ardından mesaisine yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda Devlet Bahçeli ile konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığının ardından mesaisine yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi aradı

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
22 gün sonra ilk kez görüntülenen Devlet Bahçeli, taktığı rozetle Turan vurgusu yaptı Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi Son dakika: Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:01:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi aradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]