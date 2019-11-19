Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli Erdoğan ile TBMM kulisinde bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli rahatsızlığından dolayı bir süredir Meclis'e gelmiyordu. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
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