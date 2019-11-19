Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli Erdoğan ile TBMM kulisinde bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli rahatsızlığından dolayı bir süredir Meclis'e gelmiyordu. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı. - ANKARA
Cumhurbaşkanı'na yazılan mektupta 'Siyanür içilecek' ifadesi AFAD'ı alarma geçirdi Modacı Barbaros Şansal hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Zincirleme şekilde hakaret" suçundan dava açıldı Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi