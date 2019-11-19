Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli Erdoğan ile TBMM kulisinde bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli rahatsızlığından dolayı bir süredir Meclis'e gelmiyordu. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı. - ANKARA