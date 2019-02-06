Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile Görüştü
28 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:46 Kaynak: DHA
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