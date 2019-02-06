Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile Görüştü

28 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile Görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:46 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, MHP, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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