Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü. - Ankara

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